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Появились кадры жесткой посадки лайнера, перевернувшегося в Торонто

Появились кадры жесткой посадки лайнера, перевернувшегося в Торонто
Video

В Сети появилось видео жесткой посадки пассажирского лайнера Bombardier СRJ-900 в аэропорту Торонто, при которой пострадали 15 человек.

Число пострадавших в перевернувшемся в Торонто самолете выросло до 15
Общество
Фото:Cole Burston / Reuters

17 февраля днем самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из города Миннеаполиса (США), при приземлении перевернулся вверх дном в аэропорту Торонто.

На борту находились 80 человек. Всего пострадали 15 человек; трое, в том числе один ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. У остальных пострадавших легкие травмы, которые не представляют опасности для жизни.

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Теги
Торонто пострадавшие авиапроисшествие
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