В аэропорту Торонто пассажирский лайнер перевернулся вверх дном
При посадке пассажирского самолета в аэропорту Торонто произошел инцидент, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Х.
Самолет авиакомпании Delta Airlines прилетел из Миннеаполиса (США), на месте работают аварийные бригады, обнаружены все члены экипажа и пассажиры. На борту находились около 80 человек.
Самолет перевернулся и лежит на крыше, следует из опубликованных очевидцами кадров.
Около восьми человек получили травмы, степень тяжести ранений пока окончательно не установлена, пишет CTV со ссылкой на медицинские службы.
Рейсы по этому маршруты выполняются почти ежедневно, полет занимает около полутора часов, сообщает FlightRadar. Полеты выполняются на Mitsubishi CRJ-900LR (ранее Bombardier CRJ).
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