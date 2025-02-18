 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число пострадавших в перевернувшемся в Торонто самолете выросло до 15

В результате инцидента, произошедшего при посадке пассажирского лайнера в аэропорту Торонто, пострадали 15 человек, сообщает CTV News со ссылкой на службу скорой медицинской помощи района Пил канадской провинции Онтарио.

Три человека, в том числе один ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. У остальных пострадавших легкие травмы, которые не представляют опасности жизни.

17 февраля около 15:30 по местному времени самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из города Миннеаполиса (США), перевернулся на крышу в аэропорту Торонто. На борту находились 80 человек: 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщили в авиакомпании, предварительно, погибших в результате аварии нет.

Аэропорт в связи с инцидентом закрывали примерно на 1,5 ч.

Число пострадавших в перевернувшемся в Торонто самолете выросло до 15
Video

В аэропорту Торонто пассажирский лайнер перевернулся вверх дном
Общество

10 февраля в аэропорту Скоттсдейла в американском штате Аризона самолет Bombardier Learjet при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в стоящий бизнес-джет Gulfstream. В результате один человек погиб, еще трое были госпитализированы.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Торонто Канада самолет авиакатастрофа пострадавшие
Материалы по теме
Аэропорт в Перми открыли после инцидента с выкатившимся самолетом
Общество
Военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии
Политика
Самолет экстренно сел в турецком Эрзуруме из-за драки пассажиров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Саудовская Аравия заключит сделку на $1 млрд с компанией БлаватникаСпорт, 03:19
В Европе предложили разместить войска в тылу УкраиныПолитика, 02:44
Квартиру тещи Невзорова в Петербурге изъяли в пользу государстваПолитика, 02:28
WSJ заметила новый принцип западных компаний: «Все, кроме Китая»Бизнес, 02:00
Число пострадавших в перевернувшемся в Торонто самолете выросло до 15Общество, 01:59
Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекордаФинансы, 01:52
«Перекресток» снял с продажи рыбу, в которой покупательница нашла червейОбщество, 01:30
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В Минфине допустили корректировку планов по налогам из-за реалий моментаЭкономика, 01:02
В Краснодарском крае после атаки дронов сообщили о повреждении 51 домаОбщество, 00:57
Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повесток в военкоматПолитика, 00:39
Польский премьер назвал экстренный саммит лидеров ЕС «лишь прелюдией»Политика, 00:19
Украинцам призывного возраста начали выдавать паспорта за границейПолитика, 00:16
Аналитики выявили десятки тысяч смартфонов россиян с вредоносным ПОТехнологии и медиа, 00:07
Сборная Канады сыграет с США в финале Турнира четырех нацийСпорт, 00:06