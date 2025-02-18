Число пострадавших в перевернувшемся в Торонто самолете выросло до 15

В результате инцидента, произошедшего при посадке пассажирского лайнера в аэропорту Торонто, пострадали 15 человек, сообщает CTV News со ссылкой на службу скорой медицинской помощи района Пил канадской провинции Онтарио.

Три человека, в том числе один ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. У остальных пострадавших легкие травмы, которые не представляют опасности жизни.

17 февраля около 15:30 по местному времени самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из города Миннеаполиса (США), перевернулся на крышу в аэропорту Торонто. На борту находились 80 человек: 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщили в авиакомпании, предварительно, погибших в результате аварии нет.

Аэропорт в связи с инцидентом закрывали примерно на 1,5 ч.

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10 февраля в аэропорту Скоттсдейла в американском штате Аризона самолет Bombardier Learjet при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в стоящий бизнес-джет Gulfstream. В результате один человек погиб, еще трое были госпитализированы.