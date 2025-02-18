Песков сообщил об отсутствии «понимания по встрече» Путина и Трампа
Информации о деталях планируемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, она может появиться после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
«Понимания [по встрече] такого нет, возможно, появятся какие-то прикидки по итогам результатам сегодняшних переговоров», — сказал Песков.
Варианты станут известны позже, по завершении этого диалога, добавил он.
Во вторник, 18 февраля, делегации России и США встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции.
Ранее Песков сообщил, что встреча между американскими и российскими дипломатами будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
Трамп рассказал, что договорился с Путиным о личной встрече, после телефонного разговора политиков в начале февраля. Американский лидер тогда предположил, что их переговоры могут пройти в Саудовской Аравии.
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