Генерала Росгвардии задержали за взятку
Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Карточка дела в отношении Константина Владимировича Рябых есть в базе 235-го гарнизонного военного суда.
Пр данным агентства, дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупом размере), Рябых задержали несколько дней назад. Сумма взятки составила 15 млн руб. Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на 15 лет.
ТАСС отмечает, что Рябых ранее занимал должность командующего военной части № 3910 — полка Внутренних войск МВД, расквартированного в Костроме.Часть была ликвидирована в 2017 году, а генерал занимался вопросами, связанными с ее расформированием. Он уже уволен с должности, отмечает агентство.
РБК обратился за комментарием в 235 гарнизонный военный суд.
В 2017 году «Известия» называли Константина Рябых руководителем ликвидационной комиссии войсковой части № 6684 из Костромы. Тогда в Росгвардии проводилась масштабная реформа — несколько десятков специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) заменяли дополнительными силами ОМОНа. Однако главной задачей и тех, и других было следить за порядком во время массовых мероприятий. Как уточняло издание, СМВЧ комплектовали срочниками и контрактниками.
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