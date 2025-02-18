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Военная операция на Украине ,  
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Глава РФПИ объяснил важность переговоров с делегацией США в Эр-Рияде

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что США начинают понимать важность российского рынка
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Baraa Anwer / AP / ТАСС)

Поиск совместных экономических путей крайне важен для США и многих других стран. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

18 февраля гендиректор РФПИ встретится с американской делегацией, на которой стороны обсудят укрепление двустороннего экономического сотрудничества.

«Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. <...> Мы видим, что также важно экономическое сотрудничество. Я буду отвечать именно за экономический аспект дискуссии», — сказал Дмитриев.

Дмитриев сообщил, что уже встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде
Политика
Кирилл Дмитриев

По его словам, США и другие страны начинают понимать, что российский рынок «крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать». Он выразил надежду на позитивный диалог и то, что позиция России будет услышана.

Встреча Дмитриева с американской делегацией состоится в Саудовской Аравии, она пройдет перед переговорами США и России. По информации CNN, глава РФПИ уже встретился в Эр-Рияде с несколькими членами команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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РФПИ Кирилл Дмитриев Военная операция на Украине Саудовская Аравия переговоры США
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