Глава РФПИ объяснил важность переговоров с делегацией США в Эр-Рияде
Поиск совместных экономических путей крайне важен для США и многих других стран. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
18 февраля гендиректор РФПИ встретится с американской делегацией, на которой стороны обсудят укрепление двустороннего экономического сотрудничества.
«Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. <...> Мы видим, что также важно экономическое сотрудничество. Я буду отвечать именно за экономический аспект дискуссии», — сказал Дмитриев.
По его словам, США и другие страны начинают понимать, что российский рынок «крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать». Он выразил надежду на позитивный диалог и то, что позиция России будет услышана.
Встреча Дмитриева с американской делегацией состоится в Саудовской Аравии, она пройдет перед переговорами США и России. По информации CNN, глава РФПИ уже встретился в Эр-Рияде с несколькими членами команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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