Кадыров призвал не ждать конца военной операции после начала переговоров
Необходимо улучшить боеспособность российских бойцов, нельзя ждать, что военная операция на Украине скоро закончится, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше», — сказал чеченский лидер, выступая на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов (цитата по «РИА Новости»).
Кадыров добавил, что необходимо использовать новые технологии, которых «нет ни у кого, сколько бы это ни стоило». По его словам, Чеченской Республике удалось улучшить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий.
В конце января Кадыров сообщил о поставке в зону военной операции на Украине пяти бронированных китайских пикапов Changan. Автомобили приобрел заместитель главы правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Висхан Мацуев. Ранее он также направлял российским подразделениям автотранспорт, дроны и комплекты военной экипировки.
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