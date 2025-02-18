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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров призвал не ждать конца военной операции после начала переговоров

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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Необходимо улучшить боеспособность российских бойцов, нельзя ждать, что военная операция на Украине скоро закончится, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше», — сказал чеченский лидер, выступая на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов (цитата по «РИА Новости»).

Кадыров добавил, что необходимо использовать новые технологии, которых «нет ни у кого, сколько бы это ни стоило». По его словам, Чеченской Республике удалось улучшить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий.

Чечня отправит в зону военной операции бронированные китайские пикапы
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В конце января Кадыров сообщил о поставке в зону военной операции на Украине пяти бронированных китайских пикапов Changan. Автомобили приобрел заместитель главы правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Висхан Мацуев. Ранее он также направлял российским подразделениям автотранспорт, дроны и комплекты военной экипировки.

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Рамзан Кадыров Военная операция на Украине переговоры
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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