 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили пять дронов

Минобороны: над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили пять дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили пять дронов над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Четыре беспилотника были перехвачены над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.

Воронежский губернатор Александр Гусев после полуночи дважды сообщал о введении режима опасности атаки дронов в регионе. Позднее он написал о нескольких сбитых беспилотниках и уточнил, что в результате ударов никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В Белгородской области ночью также два раза объявляли угрозу атаки дронов.

В Воронежской области сбили несколько дронов
Политика

В ночь на 17 февраля о массированном ударе дронов сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Северском районе пострадала женщина. В краснодарском оперштабе позднее рассказали, что в результате атак на регион поврежден был 51 дом.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Минобороны Воронежская область Белгородская область дроны
Материалы по теме
В Краснодарском крае после атаки дронов сообщили о повреждении 51 дома
Общество
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ
Политика
В России за ночь ️сбили 90 украинских дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
РСПП призвал ввести семейное налогообложение и индексировать пороги НДФЛЭкономика, 07:43
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили пять дроновПолитика, 07:34
Власти начали обсуждение повышенного налога по бумагам X5 и «Русагро»Инвестиции, 07:30
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов в эфиреТехнологии и медиа, 07:30
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 07:29
Синоптик спрогнозировала оттепель в Москве в конце неделиОбщество, 07:21
В мире — «эпидемия скрытности». Почему сотрудники стали бояться коллегPro, 07:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Депутат Исламов стал кандидатом на пост замминистра энергетики по углюБизнес, 07:00
ТАСС узнал, что Lamborghini из дела Блиновской ей не принадлежитОбщество, 06:57
Honda потребовала отставки главы Nissan ради слиянияБизнес, 06:32
В Евросоюзе обсудят создание нового фонда для военной помощи УкраинеПолитика, 06:22
Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в три разаТехнологии и медиа, 06:00
Дмитриев сообщил, что уже встретился с членами команды Трампа в Эр-РиядеПолитика, 05:48
Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор ФургалуПолитика, 05:41