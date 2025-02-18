Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили пять дронов
Силы ПВО за ночь сбили пять дронов над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Четыре беспилотника были перехвачены над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.
Воронежский губернатор Александр Гусев после полуночи дважды сообщал о введении режима опасности атаки дронов в регионе. Позднее он написал о нескольких сбитых беспилотниках и уточнил, что в результате ударов никто не пострадал, разрушений на земле нет.
В Белгородской области ночью также два раза объявляли угрозу атаки дронов.
В ночь на 17 февраля о массированном ударе дронов сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Северском районе пострадала женщина. В краснодарском оперштабе позднее рассказали, что в результате атак на регион поврежден был 51 дом.
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