В Воронежской области сбили несколько дронов
Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько дронов над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
После полуночи в области дважды вводили режим опасности атаки беспилотников. В 1:37 мск Гусев написал об одном сбитом дроне, спустя чуть более часа — о еще нескольких.
Точное количество перехваченных беспилотников губернатор не назвал. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.
В ночь на 17 февраля о массированной атаке дронов сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Беспилотники ударили по поселку Ильскому в Северском районе, там была ранена женщина.
На следующий день в оперштабе региона рассказали, что в результате атак на два района повреждения получил 51 дом.
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