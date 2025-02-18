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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области сбили несколько дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили несколько дронов
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Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько дронов над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

После полуночи в области дважды вводили режим опасности атаки беспилотников. В 1:37 мск Гусев написал об одном сбитом дроне, спустя чуть более часа — о еще нескольких.

Точное количество перехваченных беспилотников губернатор не назвал. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Краснодарский губернатор сообщил о массированной атаке украинских дронов
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В ночь на 17 февраля о массированной атаке дронов сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Беспилотники ударили по поселку Ильскому в Северском районе, там была ранена женщина.

На следующий день в оперштабе региона рассказали, что в результате атак на два района повреждения получил 51 дом.

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Воронежская область Александр Гусев беспилотники Воздушная тревога
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