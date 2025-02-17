Краснодарский губернатор сообщил о массированной атаке украинских дронов
В Краснодарском крае зафиксировали массированную атаку беспилотников, один человек пострадал, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна», — написал он в своем телеграм-канале.
Пострадала женщина, ей оказана медицинская помощь.
Поселок городского типа Ильский расположен примерно в 35 км к юго-западу от Крснодара, между Крымском и Горячим Ключом.
Вечером 16 февраля над регионом сбили три дрона. Обломки беспилотников упали на частные жилые дома, ранения получила четырехлетняя девочка, она лежит в больнице.
Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.
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