 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Краснодарский губернатор сообщил о массированной атаке украинских дронов

Губернатор Кондтратьев: Кубань атаковали дроны ВСУ, пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине

В Краснодарском крае зафиксировали массированную атаку беспилотников, один человек пострадал, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна», — написал он в своем телеграм-канале.

Пострадала женщина, ей оказана медицинская помощь.

Поселок городского типа Ильский расположен примерно в 35 км к юго-западу от Крснодара, между Крымском и Горячим Ключом.

Вечером 16 февраля над регионом сбили три дрона. Обломки беспилотников упали на частные жилые дома, ранения получила четырехлетняя девочка, она лежит в больнице.

Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Теги
беспилотники дроны Краснодарский край Вениамин Кондратьев
Материалы по теме
В Белгородской области три человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине
Политика
Средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за ночь
Политика
В результате атак ВСУ в ДНР приостановлена работа водовода Дон — Донбасс
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорахПолитика, 04:02
Глава Мюнхенской конференции назвал форум «европейским кошмаром»Политика, 03:53
Краснодарский губернатор сообщил о массированной атаке украинских дроновПолитика, 03:16
Родители заявили об освобождении из СИЗО задержанного в России американцаОбщество, 03:04
Британский премьер заявил о готовности разместить войска на УкраинеПолитика, 02:12
Глава Мюнхенской конференции не сдержал эмоций на закрытии форумаПолитика, 01:45
Трамп заявил об «очень скорой» встрече с ПутинымПолитика, 01:30
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Захарова ответила на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»Политика, 01:17
Мэр Николаева сообщил о полном нарушении электрогенерации в городеПолитика, 01:13
Мать отпущенного из Газы россиянина заявила о его ранениях при похищенииПолитика, 01:01
Трамп оценил угрозу НАТО со стороны России: «Ни капельки»Политика, 00:53
«Коммерсантъ» назвал дату переговоров США и РоссииПолитика, 00:21
Киев ответил на слова Порошенко о дате выборов на УкраинеПолитика, 00:13
Суд ЕС обсудил формулу снятия санкций с российских бизнесменовЭкономика, 00:01