 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве зафиксировали температурный минимум года

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Температурный минимум года в Москве обновился третий день подряд, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года — минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в -12,7° — это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года», — написал он.

На Балачуге минимальная температура опустилась до минус 11,5 градуса, в Бутово — до минус 16,3 градуса. Самый сильный мороз был в Клину — до минус 17,5 градуса.

Леус добавил, что февральское похолодание в Московской области достигло своего пика и со вторника, 18 февраля, температура будет постепенно повышаться. Уже на следующей неделе в регион вернутся оттепели, отметил синоптик.

Температура в Европейской России впервые опустится ниже нормы в 2025 году
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В январе в Москве стояла аномально теплая погода. Так, 27 января был побит рекорд 1914 года (плюс 3,5 градуса), а 28 января — рекорд 1923 года (плюс 4,6 градуса). Вильфанд ранее заявлял, что январь 2025 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Теги
температура Москва «Фобос» прогноз погоды синоптики
Материалы по теме
Теплая январская погода в Москве поставила температурный рекорд
Общество
Синоптик сообщил о самой морозной ночи в Москве с начала года
Общество
Морозы и снегопады вернутся в Москву в первые дни февраля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Только 3% россиян согласились видеть своим начальником женщинуОбщество, 10:22
В США назвали недальновидным отказ Зеленского от ресурсной сделкиПолитика, 10:22
Как Трамп объявил войну «толерантной Америке» — The EconomistPro, 10:21
В Россию вернулись пять физиков, покинувших страну в 1990-е годыОбщество, 10:07
У бывшего донского атамана прошли обыски после задержания замов СлюсаряОбщество, 10:06
На Украине ввели аварийные отключения энергииПолитика, 10:02
Большой рост маленьких фигурок. Почему акции Pop Mart подорожали на 477%Pro, 10:01
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Магазины у дома могут победить супермаркеты. Что происходитPro, 09:41
WSJ рассказала, почему колумбийцы воюют на УкраинеПолитика, 09:38
Россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафовОбщество, 09:26
Техномиллиардеры поддержали Трампа. Что они хотят получить взаменPro, 09:21
Спрос на ипотеку в новостройках Москвы снизился за год почти на 40%Недвижимость, 09:20
Средний срок ипотечного кредитования сократился более чем на годНедвижимость, 09:09