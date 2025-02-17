В Москве зафиксировали температурный минимум года
Температурный минимум года в Москве обновился третий день подряд, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года — минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в -12,7° — это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года», — написал он.
На Балачуге минимальная температура опустилась до минус 11,5 градуса, в Бутово — до минус 16,3 градуса. Самый сильный мороз был в Клину — до минус 17,5 градуса.
Леус добавил, что февральское похолодание в Московской области достигло своего пика и со вторника, 18 февраля, температура будет постепенно повышаться. Уже на следующей неделе в регион вернутся оттепели, отметил синоптик.
В январе в Москве стояла аномально теплая погода. Так, 27 января был побит рекорд 1914 года (плюс 3,5 градуса), а 28 января — рекорд 1923 года (плюс 4,6 градуса). Вильфанд ранее заявлял, что январь 2025 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений.
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