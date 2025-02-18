ТАСС узнал, что Lamborghini из дела Блиновской ей не принадлежит
Автомобиль Lamborghini Urus, арестованный по делу о банкротстве блогера Елены Блиновской, ей не принадлежит, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По данным агентства, машина стоимостью 24,9 млн руб. находится в собственности компании «РЕСО-лизинг» и была оформлена Блиновской на ИП. Блогер регулярно вносила лизинговые платежи до того, как попала в СИЗО.
«РЕСО-лизинг» подала в суд ходатайство о снятии ареста с автомобиля, чтобы получить его в свою собственность, однако прошение было отклонено.
Блиновскую задержали по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег весной 2023 года. С учетом пени и штрафов ее налоговая задолженность составила 1,4 млрд руб. Блогер признала свою вину. В мае 2024 года она подала заявление о банкротстве. Суд признал ее банкротом в ноябре.
Арбитражный суд Москвы наложил арест на Lamborghini Urus блогера 14 февраля. ТАСС сообщает, что до этого автомобиль уже арестовывали в рамках уголовного дела Блиновской.
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