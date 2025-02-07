Защита фигуранта дела Фургала просила освободить его из-за болезни

Защита Марата Кадырова, одного из фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, просила освободить его от наказания по состоянию здоровья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, Кадыров на заседании в кассационном суде говорил, что у него «вторая стадия рака». Фургал уточнял, что у него рак легкого.

Суд отказал Кадырову в смягчении наказания и счел его «справедливым». В документе, которое цитирует агентство, говорится, что подсудимый «не мог быть освобожден, поскольку в материалах дела не содержится объективных данных, свидетельствующих о невозможности осужденного по состоянию здоровья отбывать назначенное ему наказание».

Кадыров был задержан осенью 2019 года, за несколько месяцев до задержания самого Фургала. В феврале 2023 года их и других фигурантов дела признали виновными по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х. Фургалу назначили 22 года колонии, Кадырову — 9,5 лет.

В сентябре 2024 года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменения приговор Фургалу, Кадырову и еще одному фигуранту дела.