На нефтяном танкере в порту Италии произошли два взрыва
На нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту итальянского города Савона, произошли два взрыва, сообщает Fatto Quotidiano.
По данным газеты, судно прибыло из Алжира под флагом Мальты 14 февраля. Corriere della Sera пишет, что экипаж танкера сообщил о двух громких взрывах вечером в тот же день, они произошли во время выгрузки нефти. В корпусе судна после этого была обнаружена пробоина.
В результате взрывов никто не пострадал, утечка нефти зафиксирована не была. Как отмечает Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе, о поломке танкера, столкновении или взрыве боеприпаса.
В управлении порта рассказали, что во время выгрузки нефти были замечены «некоторые аномалии», в связи с чем сейчас на судне проводятся технические проверки.
9 февраля взрыв прогремел в машинном отделении танкера «Коала», стоявшего в порут Усть-Луга в Ленинградской области со 130 тыс. т мазута на борту. Глава региона Александра Дрозденко заявил, что во время запуска двигателя танкера произошел «техногенный инцидент». На борту находились четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев, их эвакуировали. В Минтрансе сообщали, что водолазы не обнаружили утечек нефтепродуктов.
По данным издания 47news, судовладелец «Коалы» — либерийская Dahlia International Co., а оператор — кипрская Lagosmarine Limited. Судно ходило под флагом Антигуа и Барбуды и из Усть-Луги должно было отправиться в египетский порт Суэц.
Читайте РБК в Telegram.
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской