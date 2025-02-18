На нефтяном танкере в порту Италии произошли два взрыва

На нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту итальянского города Савона, произошли два взрыва, сообщает Fatto Quotidiano.

По данным газеты, судно прибыло из Алжира под флагом Мальты 14 февраля. Corriere della Sera пишет, что экипаж танкера сообщил о двух громких взрывах вечером в тот же день, они произошли во время выгрузки нефти. В корпусе судна после этого была обнаружена пробоина.

В результате взрывов никто не пострадал, утечка нефти зафиксирована не была. Как отмечает Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе, о поломке танкера, столкновении или взрыве боеприпаса.

В управлении порта рассказали, что во время выгрузки нефти были замечены «некоторые аномалии», в связи с чем сейчас на судне проводятся технические проверки.

9 февраля взрыв прогремел в машинном отделении танкера «Коала», стоявшего в порут Усть-Луга в Ленинградской области со 130 тыс. т мазута на борту. Глава региона Александра Дрозденко заявил, что во время запуска двигателя танкера произошел «техногенный инцидент». На борту находились четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев, их эвакуировали. В Минтрансе сообщали, что водолазы не обнаружили утечек нефтепродуктов.

По данным издания 47news, судовладелец «Коалы» — либерийская Dahlia International Co., а оператор — кипрская Lagosmarine Limited. Судно ходило под флагом Антигуа и Барбуды и из Усть-Луги должно было отправиться в египетский порт Суэц.