Маск словами о компетентности оценил прибытие делегации России в Эр-Рияд
Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск прокомментировал прибытие российской делегации в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Соединенными Штатами.
«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети Х в ответ на пост другого предпринимателя Марио Науфаля.
Тот опубликовал сообщение, в котором говорилось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в саудовскую столицу Эр-Рияд. Науфаль также процитировал слова Ушакова о том, что главная задача встречи российской делегации с американской — «реальная нормализация» отношений между странами.
Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию вечером 17 февраля. Во вторник, 18 февраля, они должны встретиться с делегацией США, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.
Как сообщали в Кремле, переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
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