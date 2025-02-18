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Военная операция на Украине ,  
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Маск словами о компетентности оценил прибытие делегации России в Эр-Рияд

Маск оценил прибытие Лаврова в Эр-Рияд словами о компетентном руководстве
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск прокомментировал прибытие российской делегации в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Соединенными Штатами.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети Х в ответ на пост другого предпринимателя Марио Науфаля.

Тот опубликовал сообщение, в котором говорилось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в саудовскую столицу Эр-Рияд. Науфаль также процитировал слова Ушакова о том, что главная задача встречи российской делегации с американской — «реальная нормализация» отношений между странами.

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Марко Рубио&nbsp;во время визита в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 17 февраля 2025 года

Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию вечером 17 февраля. Во вторник, 18 февраля, они должны встретиться с делегацией США, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Как сообщали в Кремле, переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

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Илон Маск Юрий Ушаков Сергей Лавров Саудовская Аравия Эр-Рияд
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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