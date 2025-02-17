Появилось видео прибытия Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд на переговоры с США

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Самолет российской делегации, куда вошли помощник президента Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров, сел в Саудовской Аравии. От Соединенных Штатов на переговорах с Россией будут госсекретарь Марко Рубио, советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф. Переговоры будут двусторонними, стороны в первую очередь обсудят нормализацию отношений, договорятся о том, как начинать обсуждения по Украине.