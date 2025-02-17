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Военная операция на Украине ,  
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Появилось видео прибытия Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд на переговоры с США

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Появилось видео прибытия Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд на переговоры с США
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Самолет российской делегации, куда вошли помощник президента Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров, сел в Саудовской Аравии. От Соединенных Штатов на переговорах с Россией будут госсекретарь Марко Рубио, советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф. Переговоры будут двусторонними, стороны в первую очередь обсудят нормализацию отношений, договорятся о том, как начинать обсуждения по Украине.

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Сергей Лавров Саудовская Аравия Юрий Ушаков переговоры США
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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