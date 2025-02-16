На Кубани в результате беспилотной атаки пострадала 4-летняя девочка

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В Краснодарском крае в результате падения обломков украинского беспилотника пострадала маленькая девочка четырех лет, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев.

«Обломки БПЛА упали на частные жилые дома <...> к сожалению, пострадала 4-летняя девочка», — написал он в своем телеграм-канале. В одном из домой были повреждены окна, а в другом — кровля.

В настоящее время ребенок лежит в районной больнице, ей помогают врачи. Губернатор подчеркнул, что в случае необходимости, девочку доставят в Краснодар.

По данным Минобороны, вечером над Краснодарским краем сбили три дрона. Еще шесть были уничтожены над Азовским морем. Средства противовоздушной обороны сбили все аппараты примерно за час — с 19:50 мск по 20:45 мск.

С начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников вооруженных сил Украины.

Так, 8 февраля, украинские дроны атаковали Славянский район в Краснодарском крае. При падении обломков тогда были повреждены пять домов.