На Кубани в результате беспилотной атаки пострадала 4-летняя девочка
В Краснодарском крае в результате падения обломков украинского беспилотника пострадала маленькая девочка четырех лет, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев.
«Обломки БПЛА упали на частные жилые дома <...> к сожалению, пострадала 4-летняя девочка», — написал он в своем телеграм-канале. В одном из домой были повреждены окна, а в другом — кровля.
В настоящее время ребенок лежит в районной больнице, ей помогают врачи. Губернатор подчеркнул, что в случае необходимости, девочку доставят в Краснодар.
По данным Минобороны, вечером над Краснодарским краем сбили три дрона. Еще шесть были уничтожены над Азовским морем. Средства противовоздушной обороны сбили все аппараты примерно за час — с 19:50 мск по 20:45 мск.
С начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников вооруженных сил Украины.
Так, 8 февраля, украинские дроны атаковали Славянский район в Краснодарском крае. При падении обломков тогда были повреждены пять домов.
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