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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко рассказал, как просил у Зеленского автоматы в феврале 2022 года

Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Экс-президент Украины Петр Порошенко в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, попросил у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского 8 тыс. автоматов для защитников Киева. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

По словам Порошенко, в тот день его разговор с Зеленским был «коротким и без эмоций».

«У меня есть пожелание. Мне нужно 8 тыс. автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев», — передал собственные слова Порошенко.

Он добавил, что Зеленский сразу позвонил главе МВД Денису Монастырскому и оружие вскоре поступило. По словам Порошенко, он также подчеркнул в беседе с Зеленским, что с этого дня не является оппозиционером или его оппонентом.

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Петр Порошенко

12 февраля СНБО Украины ввел санкции против Порошенко. Источник Forbes Ukraine предположил, что речь может идти о статье «Государственная измена». До этого, в 2021 году, против экс-президента уже заводили уголовное дело по подозрению в госизмене.

Порошенко заявил, что наложение санкций на него, как на лидера второй крупнейшей фракции в парламенте — партии «Европейская солидарность», — наносит вред Украине, так как это «подрывает имидж государства». Кроме того, такие действия Зеленского, добавил он, свидетельствуют «о переходе к открытой избирательной подготовке».

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