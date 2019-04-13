В Минобороны Украины заявили о неявке Зеленского в военкомат по повесткам

В Минобороны Украины заявили о неявке Зеленского в военкомат по повесткам

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не проходил службу в Вооруженных силах, а также четыре раза не являлся в военкомат по повестке, сообщается на сайте украинского Минобороны.

С вопросом о воинской службе Зеленского в военное ведомство обратились несколько депутатов. Зеленский годен к военной службе, но в армии не служил, рассказали в Минобороны.

Военкомат четыре раза направлял Зеленскому повестки, чтобы призвать его по мобилизации, — в апреле, июне и августе 2014 года, а также в мае 2015-го. «Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал», — говорится в сообщении. На воинском учете 41-летний Зеленский состоит с 2008 года.

Накануне, 12 апреля, депутат от «Народного фронта» Татьяна Чорновил попросила Минобороны выяснить, служил ли Зеленский в армии. «Хочу сказать, что уклонение от выполнения воинского долга — это уголовное дело», — сказала она, передает «Громадьске». Пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева отказалась от комментариев.