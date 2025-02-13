Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе
В Одессе раздался взрыв, сообщил глава города Геннадий Труханов.
«В городе слышен взрыв!» — написал он в своем телеграм-канале.
В это время в Одессе была объявлена воздушная тревога. «Пожалуйста, пребывайте в безопасных местах!» — призвал мэр.
Через полчаса воздушную тревогу отменили.
В ночь на 13 февраля в Одессе также прогремели взрывы. Труханов, в частности, предупредил об ударах в Киевском районе на юге города.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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