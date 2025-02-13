Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе

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В Одессе раздался взрыв, сообщил глава города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв!» — написал он в своем телеграм-канале.

В это время в Одессе была объявлена воздушная тревога. «Пожалуйста, пребывайте в безопасных местах!» — призвал мэр.

Через полчаса воздушную тревогу отменили.

В ночь на 13 февраля в Одессе также прогремели взрывы. Труханов, в частности, предупредил об ударах в Киевском районе на юге города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.