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Военная операция на Украине ,  
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Помощник Путина назвал главную задачу встречи с США в Эр-Рияде

Ушаков: представители России приехали в Эр-Рияд с серьезным подходом
Сюжет
Военная операция на Украине
Помощник президента России, прибывший в Эр-Рияд на переговоры с США в составе российской делегации, рассказал, что стороны должны начать реальную нормализацию отношений. Встреча состоится 18 февраля
Сергей Лавров и Юрий Ушаков (в центре) во время прибытия в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры
Сергей Лавров и Юрий Ушаков (в центре) во время прибытия в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры (Фото: МИД России)

Главная задача встречи в Эр-Рияде — «реальная нормализация» отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков по прибытии в Саудовскую Аравию на переговоры, которые состоятся 18 февраля, передают «Вести».

Он также отметил, что с американской стороны в переговорах будут участвовать «серьезные люди». «Мы тоже с серьезным подходом приехали», — добавил он.

На вопрос журналиста Евгения Попова о шансах на спад напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном Ушаков призвал дождаться завтрашнего дня, когда пройдут переговоры.

По словам помощника президента, переговоры в Саудовской Аравии будут исключительно двусторонними.

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Политика
Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между американской и российской делегациями будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». Он также призвал не делать преждевременных прогнозов о результатах переговоров.

С российской стороны в переговорах примут участие Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также вероятно участие главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Соединенные Штаты направили на переговоры госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Киев не будет представлен на этой встрече.

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Персоны
Юрий Ушаков Эр-Рияд Саудовская Аравия США
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Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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