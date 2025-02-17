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Военная операция на Украине ,  
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Песков счел преждевременными прогнозы по поводу встречи в Эр-Рияде

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Военная операция на Украине
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Делать прогнозы относительно встречи представителей России и США в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, преждевременно, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков CNN.

«Это хорошо и очень позитивно, что мы собираемся вместе, чтобы обсудить. Но пока что немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте подождем до вторника и посмотрим, как начнется диалог», — заявил Песков.

Россию на встрече будут представлять помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и, вероятно, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. США направили на переговоры госсекретаря Марко Рубио, советника президента страны по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Стивена Уиткоффа.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Ушаков отметил, что перед участниками встречи стоят три задачи: обсудить нормализацию двусторонних отношений, «вопросы начала возможных переговоров по Украине» и перспективы контактов на высшем уровне.

Киев не будет представлен на этих переговорах. Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Саудовскую Аравию, он планирует запросить информацию о контактах Москвы и Вашингтона у Эр-Рияда.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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