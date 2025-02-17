Маск согласился с необходимостью «освободить» Германию
Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск согласился с комментарием пользователя Х, что Германию необходимо «освободить».
«Да, серьезно», — написал Маск в ответ на комментарий пользователя.
Сам пользователь задал этот вопрос в ответ на пост с репортажем из американской телеперадачи «60 минут» о задержании полицией Германии граждан за расистские посты в интернете.
В начале февраля Маск заявил, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая за ужесточение миграционной политики, является «единственной надеждой» страны.
Ранее он также назвал действующего канцлера Олафа Шольца идиотом. В ответ Шольц заявил, что «взбешен» вмешательством Маска в немецкую политику, которое, по его мнению, вредит развитию демократии в Германии. По словам канцлера, именно США помогли освободить Германию от фашизма и помогли выстроить демократию, но Маск «не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе».
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