Маск согласился с необходимостью «освободить» Германию

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск согласился с комментарием пользователя Х, что Германию необходимо «освободить».

«Да, серьезно», — написал Маск в ответ на комментарий пользователя.

Сам пользователь задал этот вопрос в ответ на пост с репортажем из американской телеперадачи «60 минут» о задержании полицией Германии граждан за расистские посты в интернете.

В начале февраля Маск заявил, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая за ужесточение миграционной политики, является «единственной надеждой» страны.

Ранее он также назвал действующего канцлера Олафа Шольца идиотом. В ответ Шольц заявил, что «взбешен» вмешательством Маска в немецкую политику, которое, по его мнению, вредит развитию демократии в Германии. По словам канцлера, именно США помогли освободить Германию от фашизма и помогли выстроить демократию, но Маск «не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе».