 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск согласился с необходимостью «освободить» Германию

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск согласился с комментарием пользователя Х, что Германию необходимо «освободить».

«Да, серьезно», — написал Маск в ответ на комментарий пользователя.

Сам пользователь задал этот вопрос в ответ на пост с репортажем из американской телеперадачи «60 минут» о задержании полицией Германии граждан за расистские посты в интернете.

Маск назвал ультраправую АдГ единственной надеждой Германии
Политика
Илон Маск

В начале февраля Маск заявил, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая за ужесточение миграционной политики, является «единственной надеждой» страны.

Ранее он также назвал действующего канцлера Олафа Шольца идиотом. В ответ Шольц заявил, что «взбешен» вмешательством Маска в немецкую политику, которое, по его мнению, вредит развитию демократии в Германии. По словам канцлера, именно США помогли освободить Германию от фашизма и помогли выстроить демократию, но Маск «не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе».

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Илон Маск Германия США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск назвал ультраправую АдГ единственной надеждой Германии
Политика
Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском
Политика
Маск на параде в Вашингтоне сделал жест, схожий с фашистским приветствием
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17:51
Бастрыкин поручил проверить угрозы жителям на выборах президента АбхазииПолитика, 21:12
Маск согласился с необходимостью «освободить» ГерманиюПолитика, 21:08
Мирра Андреева разгромила бывшую российскую теннисистку на турнире в ОАЭСпорт, 21:00
Telegraph назвала условия Трампа Украине по ископаемым «хуже репараций»Политика, 20:59
Что ждать от созванного Макроном экстренного саммита по УкраинеПолитика, 20:49
Песков счел преждевременными прогнозы по поводу встречи в Эр-РиядеПолитика, 20:47
ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата БразилииСпорт, 20:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Французский министр возмутился массажем для заключенных на 14 февраляОбщество, 20:21
«Интерфакс» назвал дату обсуждения возможности запрета на экспорт бензинаЭкономика, 20:19
WP узнала, сколько военных Европа готова направить на УкраинуПолитика, 20:09
В ЦСКА объяснили срыв перехода бразильца «за пару часов» до рейсаСпорт, 20:08
Канада ввела санкции против двух структур «Волга-Днепр»Экономика, 20:06
Чиновник, обстрелявший четверых в Дагестане, явился с повиннойПолитика, 19:52
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитикуИнвестиции, 19:37