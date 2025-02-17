Бастрыкин поручил проверить угрозы жителям на выборах президента Абхазии

Следственный комитет проверит сообщения об угрозе насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности со стороны «лиц, действующих от имени одного из кандидатов в президенты Абхазии»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные об угрозах и нарушениях прав российских граждан во время президентских выборов в стране. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, некоторые СМИ сообщили о том, что лица, действующие от имени одного из кандидатов в президенты Абхазии (его имя в сообщении не называется), требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, «поддерживать конкретные политические силы». «При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности, говорится в сообщении СК.

Следователи организуют проверку на основе ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса России: иностранцы и лица без гражданства, не проживающие в России постоянно, совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по отечественному кодексу, если преступление направлено против интересов россиян.

Бастрыкин поставил проверку под личный контроль.

Досрочные выборы в Абхазии начались 15 февраля. На следующий день ЦИК страны сообщила о том, что бывший вице-президент, и.о. главы Абхазии Бадра Гунба, по предварительным данным, набрал 46,38% голосов в первом туре президентских выборов, а основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%.