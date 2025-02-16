В Абхазии огласили результаты первого тура президентских выборов
Бывший вице-президент, и.о. главы Абхазии Бадра Гунба предварительно набрал 46,38% голосов в первом туре президентских выборах в частично признанной республике, а основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%. Это следует из данных ЦИК страны, передает «Апсныпресс».
Первый тур президентских выборов в Абхазии состоялся 15 февраля. По его итогам победителя выявить не удалось. Во второй тур вышли Гунба и Ардзинба.
Между не прошедшими во второй тур кандидатами голоса, по предварительным данным, распределились следующим образом:
- бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023 годы) Роберт Аршба набрал 7,54%;
- бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц — 4,04%;
- председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал — 0,97%.
По данным ЦИК, явка составила 69% в голосовании приняли участие почти 99 тысяч человек.
Второй тур состоится 1 марта.
Досрочные выборы президента в Абхазии было решено провести после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов ушел в отставку глава частично признанной республики Аслан Бжания.
Протесты в Абхазии начались в середине ноября в связи с межправительственным соглашением с Россией об инвестициях в республику. Договор предполагал значительные преференции для российских бизнесменов, в частности освобождал их на восемь лет от уплаты налогов и таможенных пошлин. Критики соглашения настаивали, что оно подрывает экономический суверенитет Абхазии, а местный бизнес не выдержит конкуренции с российскими конкурентами.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки