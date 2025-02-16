В Абхазии огласили результаты первого тура президентских выборов

ЦИК Абхазии: во второй тур президентских выборов вышли Гунба и Ардзинба

И.о. главы государства Бадра Гунба, по предварительным данным, набрал 46,38% голосов, а лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%. Они прошли во второй тур президентских выборов, который состоится 1 марта

Подсчёт голосов на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе № 5 в Сухуме, 15 февраля 2025 г. (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший вице-президент, и.о. главы Абхазии Бадра Гунба предварительно набрал 46,38% голосов в первом туре президентских выборах в частично признанной республике, а основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%. Это следует из данных ЦИК страны, передает «Апсныпресс».

Первый тур президентских выборов в Абхазии состоялся 15 февраля. По его итогам победителя выявить не удалось. Во второй тур вышли Гунба и Ардзинба.

Между не прошедшими во второй тур кандидатами голоса, по предварительным данным, распределились следующим образом:

бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023 годы) Роберт Аршба набрал 7,54%;

бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц — 4,04%;

председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал — 0,97%.

По данным ЦИК, явка составила 69% в голосовании приняли участие почти 99 тысяч человек.

Второй тур состоится 1 марта.

Досрочные выборы президента в Абхазии было решено провести после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов ушел в отставку глава частично признанной республики Аслан Бжания.

Протесты в Абхазии начались в середине ноября в связи с межправительственным соглашением с Россией об инвестициях в республику. Договор предполагал значительные преференции для российских бизнесменов, в частности освобождал их на восемь лет от уплаты налогов и таможенных пошлин. Критики соглашения настаивали, что оно подрывает экономический суверенитет Абхазии, а местный бизнес не выдержит конкуренции с российскими конкурентами.