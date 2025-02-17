 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Французский министр возмутился массажем для заключенных на 14 февраля

Фото: Francois Mori / AP / ТАСС
Фото: Francois Mori / AP / ТАСС

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился решением администрации тюрьмы в Тулузе, где заключенным предложили в подарок на День святого Валентина массаж лица и уходовые кремы. Он анонсировал разработку нового циркуляра, который ограничит развлекательную деятельность в местах заключения, сообщает Le Figaro.

По данным издания, около 20 заключенных прошли процедуры ухода за лицом, а неделей раньше им устроили танцы в стиле кантри.

Как уточняет телеканал BFMTV, речь идет о пенитенциарном центре Тулуз-Сейсс.

Дарманен заявил, что мероприятия, не соответствующие принципам исправительного процесса, недопустимы. Министр пообещал, что ограничит мероприятия в тюрьмах исключительно поддержкой в обучении, в том числе занятиями языком, трудовой деятельностью и спортом.

«Не может быть и речи о том, чтобы проводить за решеткой веселые мероприятия, шокирующие наших сограждан», — заявил министр.

Мошенник, чья биография стала сюжетом фильма, получил шесть лет тюрьмы
Общество
Роберт Хенди-Фригард

В августе 2024 года в ИК-14 в Ростовской области было обнаружено подпольное казино, организованное 30-летним мужчиной, отбывающим наказание за кражу. При обысках в камерах были найдены игральные карты, фишки, мобильные телефоны и сим-карты.

Как сообщили в правоохранительных органах, осужденный составлял списки игроков, фиксировал результаты игр и переводил деньги на банковские счета, общая сумма которых составляла около 100 тыс. руб. в месяц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Франция содержание заключенных День святого Валентина косметика массаж
Материалы по теме
В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев
Общество
Сальвадор предложил за плату содержать преступников из США в «мегатюрьме»
Политика
Трамп распорядился отправлять трансгендеров в мужские тюрьмы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17:51
Бастрыкин поручил проверить угрозы жителям на выборах президента АбхазииПолитика, 21:12
Маск согласился с необходимостью «освободить» ГерманиюПолитика, 21:08
Мирра Андреева разгромила бывшую российскую теннисистку на турнире в ОАЭСпорт, 21:00
Telegraph назвала условия Трампа Украине по ископаемым «хуже репараций»Политика, 20:59
Что ждать от созванного Макроном экстренного саммита по УкраинеПолитика, 20:49
Песков счел преждевременными прогнозы по поводу встречи в Эр-РиядеПолитика, 20:47
ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата БразилииСпорт, 20:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Французский министр возмутился массажем для заключенных на 14 февраляОбщество, 20:21
«Интерфакс» назвал дату обсуждения возможности запрета на экспорт бензинаЭкономика, 20:19
WP узнала, сколько военных Европа готова направить на УкраинуПолитика, 20:09
В ЦСКА объяснили срыв перехода бразильца «за пару часов» до рейсаСпорт, 20:08
Канада ввела санкции против двух структур «Волга-Днепр»Экономика, 20:06
Чиновник, обстрелявший четверых в Дагестане, явился с повиннойПолитика, 19:52
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитикуИнвестиции, 19:37