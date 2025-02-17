Французский министр возмутился массажем для заключенных на 14 февраля
Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился решением администрации тюрьмы в Тулузе, где заключенным предложили в подарок на День святого Валентина массаж лица и уходовые кремы. Он анонсировал разработку нового циркуляра, который ограничит развлекательную деятельность в местах заключения, сообщает Le Figaro.
По данным издания, около 20 заключенных прошли процедуры ухода за лицом, а неделей раньше им устроили танцы в стиле кантри.
Как уточняет телеканал BFMTV, речь идет о пенитенциарном центре Тулуз-Сейсс.
Дарманен заявил, что мероприятия, не соответствующие принципам исправительного процесса, недопустимы. Министр пообещал, что ограничит мероприятия в тюрьмах исключительно поддержкой в обучении, в том числе занятиями языком, трудовой деятельностью и спортом.
«Не может быть и речи о том, чтобы проводить за решеткой веселые мероприятия, шокирующие наших сограждан», — заявил министр.
В августе 2024 года в ИК-14 в Ростовской области было обнаружено подпольное казино, организованное 30-летним мужчиной, отбывающим наказание за кражу. При обысках в камерах были найдены игральные карты, фишки, мобильные телефоны и сим-карты.
Как сообщили в правоохранительных органах, осужденный составлял списки игроков, фиксировал результаты игр и переводил деньги на банковские счета, общая сумма которых составляла около 100 тыс. руб. в месяц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за незаконную организацию и проведение азартных игр.
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