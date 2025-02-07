Мошенник, чья биография стала сюжетом фильма, получил шесть лет тюрьмы

Хенди-Фригард выдавал себя за агента MI5, пытаясь «завербовать» девушек, с которыми он знакомился. Ранее он был приговорен к пожизненному, но после освобожден. Сейчас он получил шесть лет за наезд и нападение на полицейских

Суд во Франции приговорил к шести годам лишения свободы британского мошенника Роберта Хенди-Фригарда, чья биография легла в основу фильма «Шпион, которого не было», передает AFP.

Роберт Хенди-Фригард выдавал себя за агента британской спецслужбы MI5, пытаясь «завербовать» девушек, с которыми он знакомился. Затем он под разными предлогами выманивал у своих жертв деньги. Фильм «Шпион, которого не было» (2022) снят по тому же сюжету. В нем роль Хенди-Фригарда исполняет Джеймс Нортон.

Хенди-Фригард получил шестилетний срок за наезд на двух полицейских и нанесение им телесных повреждений при попытке бегства. Преступление было совершено в малонаселенном регионе Крез в центральной Франции в августе 2022 года, приговор вынесли накануне, 6 февраля. Прокуратура просила для него семилетний срок.

Лондонский суд в 2005 году приговорил его к пожизненному заключению за похищение, обман и кражи у студентов и женщин более £1 млн ($1,24 млн). В течение всего времени отношений с ними он выдавал себя за агента MI5. Однако в 2009 году Хенди-Фригарда освободили после того, как апелляционный суд отменил его обвинительный приговор за похищение человека, поскольку счел, что физического принуждения не было. Психологическое манипулирование или давление в то время не считались преступными деяниями по британским законам.

Хенди-Фригарду сейчас 53 года. С 2015 года он жил под вымышленным именем и незаконно разводил биглей, пишет агентство.

Хенди-Фригард, также известный как Дэвид Хенди, стал центральной фигурой и для документального фильма «Хозяин марионеток: Охота на величайшего мошенника» (2022).