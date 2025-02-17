Хинштейн сообщил об обстреле села Крупец в Курской области
Украинская армия обстреляла село Крупец Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, не уточнив характер обстрела.
В результате была повреждена школа, в ней выбито восемь окон. Все учащиеся ранее были переведены на дистанционное обучение.
«По предварительным данным, пострадавших и раненых нет», — написал Хинштейн.
16 февраля в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Коренево в Курской области пострадал 67-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и акубаротравму, после чего был отправлен в районную больницу, а затем переведен в Курскую областную больницу. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Обстрел также привел к повреждениям инфраструктуры — пострадало административное здание, в а нескольких домах были выбиты стекла.
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