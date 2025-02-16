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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мужчина попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во дворе своего дома в поселке Коренево в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, 67-летний житель поселка получил осколочные ранения и акубаротравму, его доставили в районную больницу, но, несмотря на ранения легкой степени тяжести, мужчину перевели в Курскую областную больницу.

«В результате обстрела поселка повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах», — добавил Хинштейн.

Он отметил, что в ближайшее время планируется закрыть тепловой контур для установки новых оконных блоков.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее следователи возбудили уголовное дело против украинских военных из-за взрыва в доме жителя Беловского района Курской области.

Во версии следствия, 14 февраля украинские солдаты запустили беспилотник, который сбросил взрывчатку на частный дом. В результате владелец жилища ранен, а здание и хозяйственные пристройки повреждены. Мужчину доставили в Курскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает, сообщал Хинштейн.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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