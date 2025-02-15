СК завел дело из-за атаки дрона на частный дом в Курской области

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Следователи возбудили уголовное дело против военных Украины из-за взрыва в доме жителя Беловского района Курской области, сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

Во версии следствия, 14 февраля украинские солдаты запустили беспилотник, который сбросил взрывчатку на частный дом. В результате владелец жилища ранен, а здание и хозяйственные пристройки повреждены. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что мужчину доставили в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Дело завели по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт).

Хинштейн вновь призвал не ездить в приграничье.

Накануне Хинштейн сообщил о том, что съемочная группа «Первого канала» попала под атаку украинского дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области, ранен оператор Юрий Шолмов. Мужчину доставили в областную больницу. «Предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма», — написал Хинштейн в телеграм-канале.