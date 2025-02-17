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Военная операция на Украине ,  
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Макрон позвонил Трампу перед экстренным саммитом в Париже

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил лидеру США Дональду Трампу перед началом экстренного саммита в Париже. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что офис французского президента не стал раскрывать подробностей телефонных переговоров.

О том, что Макрон созывает европейских лидеров в понедельник, 17 февраля, на экстренный саммит в Париже, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, которые бросил Трамп.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Париже объединяются силы, которые не желают мира на Украине. «Те страны, которые своей политикой постоянно вызывали и вызывают опасность эскалации войны», — отметил он.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, лидеры ЕС обсудят отправку войск на Украину в качестве обеспечения гарантий безопасности после окончания конфликта.

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Петер Сийярто

В среду, 12 февраля, состоялись телефонные переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. После разговора с российским коллегой республиканец сообщил о договоренности немедленно приступить к переговорам по украинскому конфликту.

Через два дня американский лидер анонсировал встречу высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона, которая пройдет 18 февраля в Саудовской Аравии.

Российскую сторону представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Последний отметил, что в переговорах «по экономическим вопросам» может принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Киев на этой встрече представлен не будет.

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Дональд Трамп

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