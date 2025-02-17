Гладков рассказал об инсценировке россиянами удара дроном ради выплат
Несколько жителей Белгородской области инсценировали атаку дрона ради получения компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании областного правительства.
По его словам, инцидент произошел в Волоконовском районе области. Сотрудники региональной безопасности увидели загоревшуюся машину, подъехали, чтобы оказать помощь, и обнаружили трех человек, которые «по всем признакам» были нетрезвые, рассказал Гладков.
Он отметил, что один мужчина бросил в сторону горевшего автомобиля «устройство, напоминающее беспилотник». «Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием через атаку со стороны Вооруженных сил Украины, чего по факту не произошло», — добавил глава региона.
Ранее эксперты предупредили, что в России зафиксированы случаи получения пользователями писем якобы от банков с информацией, что с клиентов финансовых организаций будут ежемесячно списывать деньги на нужды военной операции на Украине.
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