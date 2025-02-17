Гладков рассказал об инсценировке россиянами удара дроном ради выплат

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Несколько жителей Белгородской области инсценировали атаку дрона ради получения компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании областного правительства.

По его словам, инцидент произошел в Волоконовском районе области. Сотрудники региональной безопасности увидели загоревшуюся машину, подъехали, чтобы оказать помощь, и обнаружили трех человек, которые «по всем признакам» были нетрезвые, рассказал Гладков.

Он отметил, что один мужчина бросил в сторону горевшего автомобиля «устройство, напоминающее беспилотник». «Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием через атаку со стороны Вооруженных сил Украины, чего по факту не произошло», — добавил глава региона.

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