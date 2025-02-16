В Белгородской области три человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине
Украинский беспилотник атаковал машину, которая въезжала в село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, все три человека в автомобиле погибли, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», — написал он в своем телеграм-канале.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы стали подвергаться атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
В этот же день, 16 февраля, украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа Белгородской области. В результате погибла женщина.
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