В Белгородской области три человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине

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Украинский беспилотник атаковал машину, которая въезжала в село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, все три человека в автомобиле погибли, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», — написал он в своем телеграм-канале.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы стали подвергаться атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

В этот же день, 16 февраля, украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа Белгородской области. В результате погибла женщина.