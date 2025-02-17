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Политика ,  
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Путин пожелал удачи на выборах губернатору Камчатского края

Владимир Солодов
Владимир Солодов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Камчатского края Владимира Солодова выдвинуться на второй срок и пожелал ему удачи. О рабочей встрече Путина с главой Камчатского края сообщает официальный сайт Кремля.

В ходе встречи Солодов заявил, что в сентябре 2025 года планирует выдвигаться на второй срок. Он выразил готовность трудиться на любом участке по поручению главы государства, однако попросил поддержку в вопросе выдвижения на новый срок, отметив, что многое предстоит сделать и довести до результата.

Президент в ответ подчеркнул важность поддержки со стороны жителей региона и отметил, что в целом у Солодова все получается.

«Самое главное — поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — сказал глава государства губернатору Камчатского края.

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Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. Он окончил МГУ и защитил диссертацию по теме «Электронное правительство». С 2005 по 2013 год работал преподавателем на факультете государственного управления МГУ.

В 2015 году стал заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2017 году возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока. В 2018 году стал главой правительства Якутии, а в 2020 году был избран губернатором Камчатского края.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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