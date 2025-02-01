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Общество ,  
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Ученые сообщили о готовности вулкана на Камчатке к извержению

Институт вулканологии: вулкан Безымянный готов к извержению
Вулкан Безымянный
Вулкан Безымянный (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

На Камчатке в ближайшие дни может начаться извержение вулкана Безымянный, возрастающая активность которого способна повлиять на перелеты международных и просто низколетящих рейсов. Об этом сообщила камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые отметили, что в ближайшие три дня из вулкана могут произойти выбросы пепла на высоту до 10–15 км над уровнем моря. Уже сейчас из вулкана выходят мощные газопаровые выбросы, а в ночь на 31 января спутниковые данные показали большую тепловую аномалию над горой.

«Вулкан готовится к сильному взрывному извержению», — говорится в сообщении ученых.

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Последнее извержение вулкана произошло в июле 2024 года. Тогда директор Института вулканологии и сейсмологии член-корреспондент РАН Алексей Озеров рассказал, что оно «не несет угрозы ближайшим населенным пунктам, но опасно для туристов, работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, авиации». Туристические маршруты в районе стихийного бедствия закрыли заранее. Ученый отметил, что подобные извержения характерны для Безымянного в последние годы.

В октябре 2023 года вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту около 5 км над уровнем моря, через несколько дней — на 8 км. На следующие сутки выброс достиг высоты 11 км, ему присвоили красный код.

Безымянный считается одним из самых активных вулканов мира. Его высота — 2,8 тыс. м.

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Теги
извержение вулкана Безымянный вулкан Камчатский край


 

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