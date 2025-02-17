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Общество ,  
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«Автодор» отменил «правило двух часов» на участке трассы «Нева»

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Госкомпания «Автодор» отменила правило максимального тарифа для водителей, которые находятся более двух часов на трассе М-11 «Нева» на участке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга при общей длине маршрута менее 50 км.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В этих целях «Автодор» ввел автоматическую систему, которая распознает проезды. Ранее правило максимального тарифа компания ввела, чтобы бороться с мошенниками, уклоняющихся от оплаты проезда.

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Трасса «Нева» является дублером бесплатной дороги М-10 «Россия», по новой трассе можно доехать от Москвы до Санкт-Петербурга за шесть — шесть с половиной часов. Протяженность М-11 составляет 684 км.

Президент Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга (северный обход Твери) в июле 2024 года.

Несколько участков автомагистрали были открыты в 2014 году (15–58-й километр, 258–334-й), в 2017 году (208–258-й), в 2018 году (334–543-й, 58–97-й), в 2019-м (97–149-й, 543–646-й, 646–684-й).

Обход Твери, который открыл Путин, — это участок 149–174-й километр.

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