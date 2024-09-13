Глава «Автодора» заявил, что трасса Джубга — Сочи будет платной
Проезд по новой автомобильной трассе Джубга — Сочи будет платным, заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе десятого Форума дорожных инициатив.
Петушенко подчеркнул, что «Автодор» использует средства Фонда национального благосостояния в условиях недостаточного госфинансирования.
«Эти деньги возвратные, платные, вкладывают концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы тоже привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», — сказал глава «Автодора» (цитата по «РБК Краснодар»).
В ходе форума заместитель департамента строительства правительства Григорий Волков добавил, что для строительства проекта рассматривается привлечение внебюджетных источников.
Скоростная трасса Джубга — Сочи станет альтернативой существующей федеральной трассы А-147. Ее строительство обеспечит прирост ВВП России в размере 2,2 трлн руб., заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в марте 2024 года
По словам вице-премьера, строительство трассы Джубга — Сочи позволит сократить время в пути в 4,7 раза, с 7 до 1,5 часов. Бюджет на строительство дороги предварительно оценивается в 1,4 трлн руб.
Форум дорожных инициатив проходит в Сочи с 11 по 13 сентября. В ходе мероприятия обсуждаются вопросы дорожной сети юга России и Приазовья, обеспечение придорожной инфраструктурой и другие темы.
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