Песков не ответил на вопрос об участии Дмитриева в переговорах в Эр-Рияде

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Кремле не подтвердили, но и не опровергли участие главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде написали, что Дмитриев будет в составе российской делегации.

«Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев. Я сказал, что по поручению президента вылетают [министр иностранных дел Сергей] Лавров и [помощник президента Юрий] Ушаков», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, какие вопросы планируют обсудить участники переговоров. «Прежде всего контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине», — отметил он.

Американскую сторону на встрече представят госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.