Администратора телеграм-канала задержали за вымогательство через фейки

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В Московской области задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве более 16 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, преступники создали медиаресурс, на котором распространяли ложные сведения о финансово-кредитных организациях, якобы связанных с нелегальными интернет-казино. Речь идет о телеграм-каналах «Платежный щит» и «Финдозор», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники требовали от руководства одной из компаний ежемесячные переводы на криптокошельки в размере 0,5 BTC (около 4,4 млн руб.) за нераспространение заведомо ложных сведений. В результате угроз фирма перевела им более 16 млн руб. По данным источника ТАСС, речь идет об ООО «Пэйселекшен», а деньги переводились на кошелек украинской криптобиржи WhiteBIT.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых. У него изъяли телефоны, компьютерную технику и список организаций, к которым злоумышленниками выдвигались аналогичные требования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса — вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Максимальное наказание по данной статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В августе 2024 года Мосгорсуд признал законным приговор двум администраторам телеграм-канала «Адские бабки», осужденным за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Согласно обвинению, администраторы требовали от Ушакова 420 тыс. и 1,2 млн руб. в обмен на удаление компрометирующих сведений из телеграм-канала.

Суд признал виновными Александру Баязитову и Ольгу Архарову по ст. 163 Уголовного кодекса за вымогательство. В отношении Баязитовой, которая не признала свою вину, был назначен реальный срок — пять лет колонии, в то время как Архарова получила четыре с половиной года. В рамках дела также была осуждена Инна Чурилова, другая администратор канала, которая заключила досудебное соглашение и получила четыре года условно.