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Приговор администраторам телеграм-канала «Адские бабки» вступил в силу

Ольга Архарова и Александра Баязитова (слева направо)
Ольга Архарова и Александра Баязитова (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мосгорсуд признал законным приговор двум администраторам телеграм-канала «Адские бабки» по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение, которое по делу Александры Баязитовой и Ольги Архаровой Басманный суд Москвы вынес осенью 2023 года, вступило в силу. Их признали виновными в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса — вымогательство.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Суд признал Баязитову и Архарову виновными в вымогательстве у Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях. В одном случае от Ушакова требовали 420 тыс. руб., в другом — 1,2 млн руб. Баязитова вину не признала, она получила пять лет колони. Архарова признала ее частично, но позже отказалась от показаний. Ей назначили четыре с половиной года колонии.

По делу также проходила еще один администратор телеграм-канала — Инна Чурилова. Она заключила досудебное соглашение, признала вину и получила четыре года условно.

Ранее сам топ-менеджер Промсвязьбанка просил Мосгорсуд заменить реальный срок на условный, сообщила РБК адвокат стороны защиты Елена Федулова. Также, как сообщало «РИА Новости», защите поступили три обращения от депутатов Госдумы с просьбой о смягчении приговора Архаровой.

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Теги
Просвязьбанк Басманный суд Telegram вымогательство
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