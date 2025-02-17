В России выросло число жалоб на хищения с депозитов

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В России за год в 1,6 раза выросло число жалоб на списание денег с депозитов, а также оформление кредитов мошенниками. Об этом «Ведомостям» сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

По ее информации, с 2023 года по 2024 год количество обращений увеличилось с 1500 до 2500. Речь идет о совокупных кражах денег с текущих счетов и депозитов и при оформлении кредитов с последующим выводом средств.

При краже с депозита клиент банка теряет не только вложенные средства, но и всю доходность по ним, отметила омбудсмен. Она добавила, что в январе 2025 года специалисты также зафиксировали рост числа обращений из-за досрочного расторжения мошенниками договоров вклада от имени заявителя.

Ранее ЦБ сообщил, что с 2023 по 2024 год число мошенников на рынке ценных бумаг выросло вдвое. Большая часть из них приходится на нелегальных форекс-дилеров, остальные — на нелегальных брокеров и управляющих.

13 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов с целью защиты граждан от мошеннических действий.

Период охлаждения при выдаче кредитов — это промежуток времени, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Согласно законопроекту, кредитор сможет передать заемщику денежные средства минимум через четыре часа для сумм от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. и минимум через 48 часов для сумм свыше 200 тыс. руб. Эта норма охлаждения заработает уже с 1 сентября 2025 года.