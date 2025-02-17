В Думу вновь внесут проект о самообороне при проникновении в дом

ЛДПР внесет в Госдуму (ГД) доработанный законопроект о праве жильцов на любые меры самообороны при незаконном проникновении в дом. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов.

«Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37-ю статью Уголовного кодекса», — написал он.

По его мнению, незаконное проникновение в дом дает жильцам повод защищаться любыми доступными способами. «Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — уверен Нилов.

ЛДПР добивается поправок о пределах самообороны при проникновении в жилище с 2022 года. В последний раз партия внесла законопроект в Госдуму летом 2024 года, однако документ вернули на доработку. Авторы инициативы считают необходимым ввести в российское законодательство принцип «мой дом — моя крепость». По словам Нилова, этот принцип был сформулирован покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

По действующим законам человек, который оказывает сопротивление напавшему на его жилище, должен будет впоследствии доказать свою невиновность.