Следователям и прокурорам разрешили защищаться автоматами Калашникова
В перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, которое прокуроры и сотрудники Следственного комитета могут применять в целях личной защиты, включили автоматы Калашникова и пистолеты Лебедева. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
Список был утвержден правительством в 1999 году и в последующие годы пополнялся. В него входили 23 типа оружия, а сейчас добавили еще два:
- 5,45 мм автомат Калашникова АК12,
- 7,62 мм автомат Калашникова АК15.
Кроме того, были внесены изменения в пункты 20 и 21:
- 9 мм пистолет ПЛ-15 заменили на 9 мм пистолет ПЛК,
- 9 мм пистолет ПЛК-15 заменили на 9 мм пистолет МПЛ (другое название у обоих пистолетов — пистолет Лебедева).
Также в перечне значатся 5,45 мм пистолет «Малыш», 9 мм пистолет ПСА «Бердыш», 9 мм револьвер «Никель» и др.
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