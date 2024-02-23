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Следователям и прокурорам разрешили защищаться автоматами Калашникова

Следователям разрешили использовать автоматы Калашникова для самозащиты

В перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, которое прокуроры и сотрудники Следственного комитета могут применять в целях личной защиты, включили автоматы Калашникова и пистолеты Лебедева. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Список был утвержден правительством в 1999 году и в последующие годы пополнялся. В него входили 23 типа оружия, а сейчас добавили еще два:

  • 5,45 мм автомат Калашникова АК12,
  • 7,62 мм автомат Калашникова АК15.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Кроме того, были внесены изменения в пункты 20 и 21:

  • 9 мм пистолет ПЛ-15 заменили на 9 мм пистолет ПЛК,
  • 9 мм пистолет ПЛК-15 заменили на 9 мм пистолет МПЛ (другое название у обоих пистолетов — пистолет Лебедева).

Также в перечне значатся 5,45 мм пистолет «Малыш», 9 мм пистолет ПСА «Бердыш», 9 мм револьвер «Никель» и др.

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Теги
автомат автомат Калашникова следователи прокуроры самооборона
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