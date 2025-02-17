Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по урегулированию конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Fox News.

«Он будет участвовать, да», — сказал республиканец.

По словам Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться «очень скоро». Политики планируют обсудить прекращение российско-украинского конфликта.

Представители США и России в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии, чтобы спланировать возможную встречу глав государств в конце этого месяца. По данным «Коммерсанта», переговоры представителей состоятся во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде.