Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по урегулированию конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Fox News.
«Он будет участвовать, да», — сказал республиканец.
По словам Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться «очень скоро». Политики планируют обсудить прекращение российско-украинского конфликта.
Представители США и России в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии, чтобы спланировать возможную встречу глав государств в конце этого месяца. По данным «Коммерсанта», переговоры представителей состоятся во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде.
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