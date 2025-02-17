Глава Мюнхенской конференции не сдержал эмоций на закрытии форума
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген прервал речь на закрытии форума, передает RTE.
В своем заключительном слове Хойсген упомянул выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса и поблагодарил европейских лидеров и особенно президента Украины Владимира Зеленского за то, что они высказались насчет общих ценностей Европы.
«Эта конференция началась как трансатлантическая, после выступления вице-президента Вэнса мы вынуждены опасаться, что наша общая ценностная база больше не является общей», — сказа Хойсген.
Затем у него сорвался голос, он прервал выступление и спустя в зал под стоячие овации.
Хойсген завершил свой срок на посту председателя MSC, начавшийся в 2022 году.
На выступлении в пятницу, 14 февраля, Вэнс раскритиковал политику Евросоюза. Он объяснил, что США больше обеспокоены не угрозой Европе со стороны России и Китая, а отступлением Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Американский вице-президент раскритиковал Европу в частности за подавление свободы слова и отсутствие демократии.
Участник украинской делегации, депутат Рады Алексей Гончаренко описал реакцию на речь Вэнса так: «Люди в зале были шокированы». «Большую часть выступления Вэнса европейские лидеры и официальные лица смотрели друг на друга, аплодисментов почти не было».
По словам Карла Бильда, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, выступление вице-президента США было хуже, чем многие ожидали, не имело никакого отношения к вызовам европейской и глобальной безопасности и может быть расценено как попытка влияния на предвыборную кампанию в ФРГ в пользу ультраправой партии «Альтернатива для Германии».
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