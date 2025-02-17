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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава Мюнхенской конференции не сдержал эмоций на закрытии форума

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген прервал речь на закрытии форума, передает RTE.

В своем заключительном слове Хойсген упомянул выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса и поблагодарил европейских лидеров и особенно президента Украины Владимира Зеленского за то, что они высказались насчет общих ценностей Европы.

«Эта конференция началась как трансатлантическая, после выступления вице-президента Вэнса мы вынуждены опасаться, что наша общая ценностная база больше не является общей», — сказа Хойсген.

Затем у него сорвался голос, он прервал выступление и спустя в зал под стоячие овации.

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Джей Ди Вэнс

Хойсген завершил свой срок на посту председателя MSC, начавшийся в 2022 году.

На выступлении в пятницу, 14 февраля, Вэнс раскритиковал политику Евросоюза. Он объяснил, что США больше обеспокоены не угрозой Европе со стороны России и Китая, а отступлением Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Американский вице-президент раскритиковал Европу в частности за подавление свободы слова и отсутствие демократии.

Участник украинской делегации, депутат Рады Алексей Гончаренко описал реакцию на речь Вэнса так: «Люди в зале были шокированы». «Большую часть выступления Вэнса европейские лидеры и официальные лица смотрели друг на друга, аплодисментов почти не было».

По словам Карла Бильда, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, выступление вице-президента США было хуже, чем многие ожидали, не имело никакого отношения к вызовам европейской и глобальной безопасности и может быть расценено как попытка влияния на предвыборную кампанию в ФРГ в пользу ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

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Мюнхенская конференция по безопасности Джеймс Дэвид Вэнс Владимир Зеленский свобода слова демократия
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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