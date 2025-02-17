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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Мать отпущенного из Газы россиянина заявила о его ранениях при похищении

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Гражданину Израиля и России Александру Труфанову, освобожденному из плена в секторе Газа, во время похищения прострелили обе ноги. Об этом сообщила его мать Елена Труфанова, ее слова передает חרדים1.

«Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», — сказала она журналистам.

Возвращение сына домой — «большая радость и облегчение», добавила Труфанова.

Издание пишет, что Труфанов, а также двое других освобожденных вместе с ним заложников — 36-летний Саги Декель Чен, у которого, помимо израильского, есть гражданство США, и 46-летний Яир Хорн, репатриант из Аргентины — подвергались жесткому обращению, пыткам и допросам насчет своего военного прошлого. Они рассказали о тяжелых условиях содержания, нехватке еды, свеженго воздуха и дневного света. С их слов, в какие-то дни они не получали ни еды, ни воды, а иногда получали для питью морскую воду или пищу, непригодную для употребления человеком, а положение стало легче лишь незадолго до возвращения Израилю.

Трое освобожденных ХАМАС заложников вернулись в Израиль
Политика
Александр Труфанов

В середине января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, на первом этапе группировка пообещала отпустить 33 заложника (по трое каждую субботу), а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев.

В субботу, 15 февраля, из плена вернулись Труфанов, Саги Декель Чен и Яир Хорн.

Всех троих похитили из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Труфанова взяли в заложники вместе с бабушкой Иреной Тати, матерью Еленой и его девушкой Сапир Коэн. Отец молодого человека, Виталий Труфанов, погиб. В ноябре 2023 года трех женщин освободили из плена.

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