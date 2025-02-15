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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Трое освобожденных ХАМАС заложников вернулись в Израиль

Россиянин Труфанов и еще два освобожденных ХАМАС заложника вернулись в Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Александр Труфанов
Александр Труфанов (Фото: Hatem Khaled / Reuters)

Трое израильских заложников, ранее взятых группировкой ХАМАС, вернулись в страну, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

Гендельман заявил, что освобождение заложников продолжается благодаря тому, что израильские войска сосредоточились внутри сектора Газа, а также усилиям президента США Дональда Трампа.

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Александр Труфанов

Освобожденные — гражданин России и Израиля 29-летний Александр Труфанов, 36-летний Саги Декель Чен, у которого, помимо израильского, есть гражданство США, и 46-летний Яир Хорн, репатриант из Аргентины.

Трое освобожденных ХАМАС заложников вернулись в Израиль
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Всех троих похитили из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Труфанова взяли в заложники вместе с бабушкой Иреной Тати, матерью Еленой и его девушкой Сапир Коэн. Отец молодого человека, Виталий Труфанов, погиб. В ноябре 2023 года трех женщин освободили из плена.

В соответствии с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января, на первом этапе группировка обязалась отпустить 33 заложника (по трое каждую субботу), а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев.

11 февраля Трамп заявил, что если ХАМАС не освободит всех израильских заложников к концу недели, то соглашение о прекращении огня в секторе Газа нужно отменить. «Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов, мне кажется, это подходящее время, то я бы сказал: отмените это, и пусть разразится ад», — сказал он.

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