Уолтц назвал ключевые условия для проведения переговоров по Украине

Уолтц заявил, что конфликт на Украине нельзя завершить на боле боя

Майкл Уолтц (Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Одним из ключевых условий для проведения переговоров при урегулировании украинского конфликта является дипломатический подход к диалогу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

«Есть ряд ключевых условий, которые будут определять ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий», — сказал он.

В качестве третьего условия Уолтц назвал обсуждение изменений структуры помощи США Украине. Еще одним важным фактором советник счел возложение на Европу усилий по обеспечению долгосрочных гарантий безопасности.

Последний пункт Уолтц уже упоминал 9 февраля в интервью NBC News. Тогда он заявил, что европейцы «должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем».

Президент США Дональд Трамп поручил Уолтцу заняться организацией переговоров по Украине. Он хочет быстрого завершения конфликта, для реализации этого плана в 2025 году есть все возможности, считает украинский лидер Владимир Зеленский.