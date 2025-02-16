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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц назвал ключевые условия для проведения переговоров по Украине

Уолтц заявил, что конфликт на Украине нельзя завершить на боле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Майкл Уолтц
Майкл Уолтц (Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Одним из ключевых условий для проведения переговоров при урегулировании украинского конфликта является дипломатический подход к диалогу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

«Есть ряд ключевых условий, которые будут определять ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий», — сказал он.

В качестве третьего условия Уолтц назвал обсуждение изменений структуры помощи США Украине. Еще одним важным фактором советник счел возложение на Европу усилий по обеспечению долгосрочных гарантий безопасности.

Уолтц сообщил о планах Трампа возложить на Европу гарантии для Украины
Политика
Фото:Reuters

Последний пункт Уолтц уже упоминал 9 февраля в интервью NBC News. Тогда он заявил, что европейцы «должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем».

Президент США Дональд Трамп поручил Уолтцу заняться организацией переговоров по Украине. Он хочет быстрого завершения конфликта, для реализации этого плана в 2025 году есть все возможности, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

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Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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