Таиландская полиция задержала россиянку за продажу электронных сигарет
Полицейские задержали гражданку России на курортном острове Пханган на юге Таиланда за продажу электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
По данным полиции, гражданка России работала без соответствующего разрешения, а также нарушила таможенное законодательство.
В Таиланде с 2014 года действует запрет на ввоз в страну электронных сигарет и вейпов. За нарушение ограничений предусмотрены как штраф, так и тюремное заключение.
В конце января полиция задержала пятерых россиян на острове Пханган за работу в детском саду без соответствующего разрешения.
Четверо граждан России были задержаны за ведение трудовой деятельности без разрешения на работу, а еще одна россиянка, управлявшая частным детсадом Coolscool, где прошел рейд в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией, обвинялась в ведении незаконного бизнеса.
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