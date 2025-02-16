Таиландская полиция задержала россиянку за продажу электронных сигарет

Полицейские задержали гражданку России на курортном острове Пханган на юге Таиланда за продажу электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По данным полиции, гражданка России работала без соответствующего разрешения, а также нарушила таможенное законодательство.

В Таиланде с 2014 года действует запрет на ввоз в страну электронных сигарет и вейпов. За нарушение ограничений предусмотрены как штраф, так и тюремное заключение.

В конце января полиция задержала пятерых россиян на острове Пханган за работу в детском саду без соответствующего разрешения.

Четверо граждан России были задержаны за ведение трудовой деятельности без разрешения на работу, а еще одна россиянка, управлявшая частным детсадом Coolscool, где прошел рейд в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией, обвинялась в ведении незаконного бизнеса.