 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Таиландская полиция задержала россиянку за продажу электронных сигарет

Полицейские задержали гражданку России на курортном острове Пханган на юге Таиланда за продажу электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По данным полиции, гражданка России работала без соответствующего разрешения, а также нарушила таможенное законодательство.

В Таиланде с 2014 года действует запрет на ввоз в страну электронных сигарет и вейпов. За нарушение ограничений предусмотрены как штраф, так и тюремное заключение.

В Таиланде задержали пятерых россиян за незаконную работу в детском саду
Общество
Фото:chalermphon_tiam / Shutterstock

В конце января полиция задержала пятерых россиян на острове Пханган за работу в детском саду без соответствующего разрешения.

Четверо граждан России были задержаны за ведение трудовой деятельности без разрешения на работу, а еще одна россиянка, управлявшая частным детсадом Coolscool, где прошел рейд в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией, обвинялась в ведении незаконного бизнеса.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Таиланд полиция электронные сигареты
Материалы по теме
В Таиланде задержали пятерых россиян за незаконную работу в детском саду
Общество
В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде попали два россиянина
Общество
В АТОР не подтвердили сообщения о вспышке заболеваний туристов в Таиланде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Фигуристка Петросян победила в финале Гран-при России в КрасноярскеСпорт, 16:03
Премьер Польши сравнил конференцию по безопасности с Мюнхенским сговоромПолитика, 15:51
DOGE рассказал о планах США выделить $10 млн на обрезание в МозамбикеПолитика, 15:38
As узнала о плане «Реала» по спасению Беллингема от отстранения на 12 игрСпорт, 15:37
Маск пообещал показать «самый умный ИИ» после отказа в покупке OpenAIТехнологии и медиа, 15:22
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 15:15
Самсонова победила Павлюченкову на старте турнира WTA 1000 в ДубаеСпорт, 15:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦКСпорт, 15:08
Кравцов призвал исключить термин «пэтэушник» в начальном профобразованииОбщество, 15:04
Стубб назвал Мюнхенскую конференцию «дипломатической какофонией»Политика, 15:01
Глава МИД Польши ответил на призыв Зеленского о единой европейской армииПолитика, 14:42
Таиландская полиция задержала россиянку за продажу электронных сигаретОбщество, 14:36
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Даниил Медведев увидел в деле Синнера возможность торговаться с WADAСпорт, 14:32