В Таиланде задержали пятерых россиян за незаконную работу в детском саду

Полиция Таиланда задержала пятерых россиян на острове Пханган в провинции Сураттхани на юге страны за работу в детском саду без соответствующего разрешения. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, четверо граждан России были задержаны за ведение трудовой деятельности без разрешения на работу, а еще одна россиянка, управлявшая частным детсадом Coolscool, где прошел рейд в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией, обвиняется в ведении незаконного бизнеса.

Среди задержанных также два украинца и гражданин Мьянмы, которые тоже обвиняются в нарушении трудового и миграционного законодательства страны.

РБК направил запрос в посольство России в Тайланде

В апреле 2024 года полиция Таиланда задержала в провинции Пхукет двоих граждан России, подозреваемых в незаконной работе гидами.